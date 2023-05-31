Valilik uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son veriler göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."