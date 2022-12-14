Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Usulsüz sağlık raporu' hazırladıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltında
Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" hazırladıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte usulsüz sağlık raporu çıkarıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir çalışanı ile medikal firma sahibi 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman
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