İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte usulsüz sağlık raporu çıkarıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir çalışanı ile medikal firma sahibi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.