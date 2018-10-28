Üsküdar'da silahlı yaralama

Saat 00.30 sularında İstanbul Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs olay yerinden kaçarak aynı caddedeki Taha Ün'e ait Adana Merkez isimli kebapçı dükkanına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından, yaralı şahsın yakınları kebapçı dükkanının önünde toplandı. Bu sırada kebapçı dükkanındaki silahlı şahıs dışarıdaki kalabalığın üzerine ateş açtı.

Polisin müdahalesiyle silahlı şahıs gözaltına alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA