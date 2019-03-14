Türkiye
Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu
14 Mart 2019 Perşembe 15:16 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 15:20
Uşak'ta ağaç dikimi sırasında bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi kontrollü olarak patlatıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaç dikimi yapan Banaz Orman Şefliği elemanları, toprağı kazdıkları sırada top mermisi buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik tedbiri aldı.
Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, 75 mm'lik top mermisini kontrollü olarak patlattı.
Kaynak: AA
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