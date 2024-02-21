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Türkiye
AA 21.02.2024 01:14

Uşak'ta bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Uşak'ta bir kişi ikamet ettiği apartmanın önünde ölü bulundu.

Uşak'ta bir kişi evinin önünde ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki bir apartmanın önünde bulunan merdiven aralığında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki Bülent Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keser'in cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Keser'in olayın meydana geldiği apartmanda oturduğu, olaydan yaklaşık 3 saat önce kahveye gitmek için evden çıktığı öğrenildi.

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