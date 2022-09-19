İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında, Unkapanı adıyla da bilinen Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün, 00.30 ile 04.30, Yeni Galata Köprüsü'nün ise 02.30 ile 03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açılacağı bilgisi yer aldı.

O istikametleri kullanacak İstanbulluların, alternatif olarak Haliç Köprüsünü tercih edebileceği belirtildi.