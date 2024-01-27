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Türkiye
AA 27.01.2024 16:50

Üniversitenin kurduğu GES akademik çalışmalara kaynak olacak

Gaziantep Üniversitesince kurulan Güneş Enerji Sistemi, üniversitenin elektrik ihtiyacını karşılamasının yanında elektrik satışından elde edilecek gelirle akademik çalışmalara kaynak olacak.

Üniversitenin kurduğu GES akademik çalışmalara kaynak olacak
[Fotograf: AA]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 2020'de rektör olduğunu ve o dönemde aylık yaklaşık 10-12 milyon lira elektrik faturası ödediklerini söyledi.

Üniversitenin kendi elektriğini üretmesi için Araban ilçesinde bulunan, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait 300 dönüm arazide GES kurmak için 2022 yılında başvuruda bulunduklarını ifade eden Özaydın, yasal izinler ve bankalardan gerekli finans desteği sağladıktan sonra çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu alana 43 bin 324 panel ile 6 enerji adası kurulduğunu dile getiren Özaydın, çalışmaların sonuna geldiklerini ve yasal izinlerin ardından tesisin tam kapasite çalışarak yıllık 50 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini aktardı.

Dünyanın önde gelen sıkıntılarından birinin enerji olduğunu anlatan Özaydın, "Sadece üniversitemizin elektrik ihtiyacını karşılamak istemiyoruz. Makro ekonomi anlamında Türkiye'nin enerji açığına katkı vermek istiyoruz. Mikro anlamda ise üniversitemizin enerjisini karşılamanın ötesinde yaklaşık yüzde 30 fazla üretimimiz var. Bunu da sisteme aktararak buradan elde edeceğimiz parayla bu tesisin ödemesini 3-4 yılda amorti etmek istiyoruz." dedi.

Üniversitenin kurduğu GES akademik çalışmalara kaynak olacak

Elde edilecek gelir akademik çalışmalara da kaynak olacak

Özaydın, GAÜN'ün her alanda ciddi akademik çalışmalar yapan, bölgenin ve Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olduğunu belirtti.

GES'ten elde edilen fazla enerjiyi paraya çevireceklerini ve bu kaynağı akademik çalışmalarda da kullanacaklarını vurgulayan Özaydın, şöyle konuştu:

"Gaziantep Üniversitesi çok kısa bir süre içinde araştırma üniversitesi olacak. Araştırmaları finanse edeceğiz. Bu para, her alanda araştırma yapan hocalarımızın araştırmalarına finansal destek sağlayacak. Bütçeden mümkün olduğunca katkı almadan kendi ürettiğimiz katma değerle fırsat bulursak burs bile verebiliriz. Çünkü bizim için en iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır. 55 bin öğrencimiz var. TEKNOFEST'te çok iyiyiz. Oraları finanse edeceğiz."

Üniversitenin kurduğu GES akademik çalışmalara kaynak olacak

"12 bin 870 çam ağacının önlediği karbon emisyonunu bu tesisten karşılıyoruz"

Firmanın başmühendisi Sadık Çelikel ise GES'in çevreci bir üretim yaptığını ve bunun dünya tarafından kabul edildiğini anlattı.

Bir çam ağacının karbon emisyonu azaltma miktarının 425 kilogram olarak hesaplandığını belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Bir hektar ormanda ortalama 400 çam ağacı bulunuyor. Ürettiğimiz enerjiden yaklaşık 54 bin ton karbon emisyonunu önlemiş oluyoruz. Yani 12 bin 870 çam ağacının önlediği karbon emisyonunu bu tesisten karşılıyoruz. Kullandığımız arazinin 11 katı büyüklüğündeki bir orman alanının karşılayabileceği bir emisyonun önlenmesini buradan yapabiliyoruz. Bu anlamda çok önemli bir çevreci tesis burası."

Test enerji aktarımlarına başlayan tesis, yakın zamanda tam kapasite olarak faaliyete geçecek.

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