İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla Diyarbakır'da ve kentin huzuru, güveni, vatandaşın mutluluğu için görevi başında olan güvenlik güçleriyle girdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, sınırları neredeyse ortadan kaldırılmış, terör örgütlerinin bataklığı haline getirilmiş, devlet olma özellikleri ortadan kalkmış komşulara sahip olduğunu ve bütün terör örgütlerinin hedefi haline getirildiğini anlatan Ersoy, tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin bir huzur adası olduğunu vurguladı.

Bu coğrafyayı daha fazla Suriyeleştirmek, Iraklaştırmak, Libyalaştırmak isteyenlere karşı el birliği ile mücadele edilerek bu güzel sonucu aldıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu huzurun bir nişanesi olarak ülkemizin dört bir yanında bütün özel günlerimizi huzur içerisinde geçirebiliyoruz. Hiç kimsenin bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, asayişimizi bozmasına izin vermeden yolumuza devam edeceğimiz, barış, kardeşlik içinde ülkemizin dört bir köşesinde, her noktasında devletin varlığının hissedildiği, milletinin de devletine sonuna kadar güvendiği bir ortamda yolumuza devam etmenin hazzını yaşayacağız."

Vali Güzeloğlu da yeni yılın Diyarbakır'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Kentte, yılbaşına yönelik vatandaşın huzur ve güveni için 9 bin 200'ü aşkın güvenlik görevlisinin çalıştığını aktaran Güzeloğlu, "Görevi başında fedakarca, başta terör örgütleri olmak üzere kahramanca mücadeleyi sergileyen, Diyarbakır'ı diyarı huzur haline getiren, bugün de vatandaşın huzur, güven içerisinde yeni yılı karşılamasını sağlayan bütün güvenlik personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ersoy, daha sonra karakolda bulunan jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Bakan Yardımcısı Ersoy'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti.

Kaynak: AA