Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber