Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun,Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber