Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.11.2023 14:19

Ülke geneli için yağış ve fırtına uyarısı

Ülke genelinde yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 55 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ülke geneli için yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerin tamamında yağış etkili olacak. Rüzgarın yurdun büyük bölümünde fırtına yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara'nın batısında çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Ülke geneli için yağış ve fırtına uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzeydoğu yönlerden (50-80 km/saat), Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden (60-80 km/saat) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu'nün doğusunda ise güneydoğu yönlerden fırtına yer yer çok kuvvetli (hamlesi 110 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ülke geneli için yağış ve fırtına uyarısı

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman ve Yalova için "turuncu",

Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor. 

Yarın günün en yüksek sıcaklık değeri Ankara'da 15, Samsun'da 20, İstanbul'da 16, İzmir'de 18, Antalya'da 23, Mersin'de 21 derece civarında seyredecek.

ETİKETLER
Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Meteorolojiden Bursa'ya 'turuncu' uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Fahrettin Altun İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısını kınadı
15:36
Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edecek
15:32
Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması
15:27
İsrail hükümet yetkilisine göre Gazze'de binlerce çocuğu kimin öldürdüğü "belli değil"
15:37
THY yarınki 40 seferini iptal etti
15:09
Ömer Çelik: TRT Haber ekibine saldırıyı lanetliyoruz
İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Garı restorasyonla özgün haline kavuşuyor
İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Garı restorasyonla özgün haline kavuşuyor
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ