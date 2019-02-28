Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hizan-Bahçesaray, Hasköy-Kavakbaşı ve Kavakbaşı-Bitlis kara yolları ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışmalarını kontrollü şekilde yürütüyor.

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü yüksek yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapalı 244 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA