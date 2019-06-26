İstanbul'un Tuzla ilçesinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, kavşakta karşı karşıya geldiği bir halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüsün yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı. Kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar @trthaber'de.https://t.co/A6e4K9wkIO pic.twitter.com/JCKiSUPhOl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2019

Otobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulans ile bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA