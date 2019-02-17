Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-14 Şubat arasında Yenişehir ve Şifa Mahalleleri'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde bulunan 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 43 fişek, 28 kesici ve delici alet, 9 muşta, kelepçe, hassas terazi, 35 paket satışa hazır uyuşturucu madde, 515 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç. tutuklandı, O.A. ve H.T. mahkemede serbest bırakıldı.

Kaynak: AA