Türkiye'nin özgün helikopterinin yer testleri başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda bir süredir devam eden tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşamaya geçildi.

Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip üzerinde yoğun sistem ve yer testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından T625 Genel Maksat Helikopterinin motor ve yer testlerinin başladığını duyurdu.

Demir paylaşımında, "Özgün helikopterimiz T625’in sistem entegrasyonu tamamlanarak motor çalıştırma ile yer testleri başladı. TUSAŞ personelini, SSB proje ekiplerini ve tüm emeği geçenleri tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yer testleri kapsamında palleri takılan helikopterle "ilk palli motor çalıştırma testi" gerçekleştirildi. T625 bu testten de başarıyla geçti. Testler kapsamında paller ile motorun çalıştırılmasına devam edilecek.

İlk palli motor çalıştırma testi, yeni bir gövdeye takılan motorun vereceği tepki, yerli olarak tasarlanıp üretilen pallerde bir sorun yaşanıp yaşanmaması, pallerle motor ve transmisyonun uyumu, titreşim değerleri gibi unsurlar açısından önem taşıyor. TUSAŞ, bu açılardan başarılı bir teste imza atmış oldu.

T625 helikopteri konusundaki büyük heyecan ise 6 Eylül'deki "ilk uçuş" testinde yaşanacak. Bu kapsamda helikopterin iniş takımları yerden kesilecek. Bu etkinliğin kapsamı, kalan kısa sürede yapılacak testlerdeki performanslar doğrultusunda netleşecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları, paller gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

T625 helikopteri, zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde görev yapabilecek.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin gövde, güç aktarma organları, rotor sistemi, iniş takımı ve otopilot gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Ayrıca helikopterin aviyonik sistemleri de milli ve yerli olarak tasarlanıp üretildi.

Bu nitelikleriyle T625, alanında Türkiye'nin teknolojik katma değerinin en yüksek olduğu ürünlerin başında geliyor.

Atak'tan kazanılan bilgi ve tecrübeyle geliştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010'da toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatıldı.

Program için 26 Eylül 2013'te TUSAŞ'la sözleşme imzalandı.

T625 helikopteri, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet gösterebilecek.

Atak Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

Geniş görev yelpazesi

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Helikopter 2 mürettebat, 12 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Helikopterin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edilmesiyle ilgili çalışmalar programla birlikte sürdürülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA