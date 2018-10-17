"Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" 40 yıldır köylünün hizmetinde

Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan Hamurlu, yaşına rağmen köylünün hizmetine koşuyor.

Köyün su, altyapı ve sosyal tesis gibi her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalışan Hamurlu, köyde küçükten büyüğe herkesin ihtiyaçları için de çaba sarf ediyor.

2'si erkek 3 çocuk ve 35 torun sahibi muhtar Hamurlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde konuştu. 40 yıldır muhtar seçilmesinde komşuluk ilişkilerine verdiği önemin ve köylünün hakkını aramasının büyük etkisi olduğunu söyledi.

İlk muhtar olduğu dönemde köyde elektrik ve su bulunmadığını, halkın komşu köylerden su taşıdığını anlatan Hamurlu, seçilmesinin hemen ardından bu iki sorunun çözümüne odaklandığını ve Sazgın Çayı'ndan köye su getirilmesini sağladığını anlattı.

Hamurlu, bir süre sonra yakın köylerden birine elektrik hattı döşendiğini, bunun üzerine gidip görevli mühendisle görüşerek kamyonunu çalışanların hizmetine ücretsiz tahsis ettiğini, böylece şantiyenin kendi köyüne kurulmasını ve köye elektrik gelmesini sağladığını aktardı.

"Ölene kadar muhtarlık yaparım"

"Vatandaşlarıma 'Şu yok' ya da 'Bu olmaz' demedim, tüm vatandaşlarıma hürmet ettim." diyen Hamurlu, şöyle devam etti:

"Bu hürmetim beni burada 40 sene muhtar yaptı ve halen de yürütmekteyim. Ömrümü vatandaşlar için çürüttüm ve tüm köylülerimden de komşularımdan da çok memnunum. 40 yıldır muhtarlık yapmamın sebebi, çalışmamız, komşuları saymam, sevmem, köy komşularımla iyi geçinmem ve yolları yaptırmamız. Burada yol yoktu, çamurdan çıkamazdık. Allah'ın izniyle yaptırdım. Ben ölene kadar muhtarlık yaparım. Öldükten sonra da köylü kabul ederse mührü oğluma teslim ederim."

Hamurlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öldüğü zaman henüz ilkokul öğrencisi olduğunu ve arkadaşlarıyla beraber 4 gün yas tuttuklarını dile getirerek, muhtarlıktan önce infaz koruma ve orman muhafaza memurluğu yaptığını, emekli olduktan sonra ticarete atılarak şirket kurduğunu ve bir süre sonra da şirketin yönetimini çocuklarına emanet ederek köyüne yerleştiğini anlattı.

Seçildiği ilk yıllarda muhtarlara maaş verilmediğini ancak sonrasında devletin bu konuya çok önem verdiğini aktaran Hamurlu, şimdiki şartların eskiye oranla çok iyi olduğunu kaydetti.

Hamurlu, şu an devletin imkanları sayesinde ülkenin her köşesine en iyi şekilde hizmet götürüldüğünü belirtti.

"İçki ve sigaradan uzak durdum"

Ali Hamurlu, görev süresi boyunca, cami dışında ihtiyaç olan her şeyi yaptırdığını, bu konuda da gerekli görüşmeleri sürdürdüğünü ifade ederek, bir an önce camiyi yaptırıp arkasında kalıcı bir eser bırakmak ve halkın duasını almak istediğini söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen dinçliği dikkati çeken Hamurlu, "Ben 92 yaşında bir muhtarım. Hayatta hiç içki ve sigara içmedim. Bu yaşa gelmemdeki tek sebep bu zehirleri içmemiş olmamdır. Bu yaşa geldim hala ciğerlerim ayna gibi. Gençlere tek tavsiyem sigara ve içki içmemeleri." dedi.

"Diğer muhtarlar tecrübesinden istifade ediyor"

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek de Türkiye'nin en yaşlı muhtarıyla çalışmanın kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Muhtar Ali Hamurlu'nun görevini hiçbir karşılık beklemeden, sadece hizmet anlayışıyla sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, diğer muhtarların da kendisinin de Hamurlu'nun tecrübelerinden zaman zaman istifade ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA