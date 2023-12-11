Türkiye'nin dört bir yanında, ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki

Balıkesir'de Merkez Zağnos Paşa Camisi bahçesinde toplanan TÜGVA Balıkesir İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin ret kararını protesto etti.

TÜGVA Balıkesir İl Temsilcisi Ömer Faruk Çolak, grup adına basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, okunan duanın ardından son buldu.

Bilecik

TÜGVA Bilecik İl Lise Koordinatörü Ufuk Akkuzu, Merkez Şerifpaşa Camisi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu anımsattı.

Akkuzu, yapılan oylamada bütün üyelerin oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep etmesine rağmen ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını belirterek, "Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır" dedi.

Yalova

Yalova'da yatsı namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, tekbirler getirerek ABD'nin Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini protesto etti.

Grup adına açıklamayı okuyan TÜGVA İl Temsilcisi Bilal Naser, son 68 günde İsrail tarafından 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 18 bin masum insanın katledildiğini aktardı.

BMGK'de yapılan oylamada bütün üyelerin oy birliğiyle ateşkes talep ettiğini ancak ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını hatırlatan Naser, "BMGK yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Kütahya

Merkez Laleli Camisi önünde toplanan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, burada yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in her ne kadar geç kalsa da ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini, ancak ABD’nin veto etmesi sebebiyle kararın alınamadığını hatırlatan Coşgun, "Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır" dedi.

Coşgun, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Çanakkale

Dumlupınar Camisi önünde yatsı namazının ardından toplanan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, slogan atarak ret kararına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği Lise Koordinatörü Davut Yeşil, ret kararını kınadıklarını ve bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ettiklerini söyledi.

İsrail'in uluslararası mahkemelerde Gazze'deki eylemlerin hesabını vereceğini dile getiren Yeşil, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Edirne

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar yatsı namazının ardından Selimiye Meydanı'nda bir araya geldi.

TÜGVA Edirne Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Terzi, yaptığı açıklamada, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Tüm dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu belirten Terzi, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edilmiştir. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır" dedi.

Dünya halklarının Filistin'de yaşanan katliama tepki gösterdiğini ifade eden Terzi, şunları kaydetti:

"Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir.

Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir.

Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz."

Tekirdağ

Türkiye Gençlik Vakfı'ınca (TÜGVA) düzenlenen program kapsamında Tekirdağ'da vatandaşlar yatsı namazı sonrası Rüstempaşa Camisi avlusunda bir araya geldi.

TÜGVA Tekirdağ Temsilcisi Bayram Akın, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Gazze'deki soykırıma bütün dünyanın şahit olduğunu ifade eden Akın, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanların sayısıdır" dedi.

Akın, savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği saldırıların soykırım olduğunu, dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmayarak, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çağrısı üzerine yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin bunu veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar, muzaffer olacaktır, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail’in sonunu getirecektir."

Kırklareli

Kırklareli'nde de ABD'nin, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi protesto edildi.

TÜGVA il temsilciliği öncülüğünde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan sivil toplum örgütleri üyeleri, tekbir getirerek Filistin bayrağı taşıdı.

Grup, bir süre slogan atarak ABD'ye tepki gösterdi.

TÜGVA il temsilcisi Mehmet Doğacan Kamiloğlu, grup adına okuduğu basın açıklamasında, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

İsrail'in saldırıları ile savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiğini belirten Kamiloğlu, İsrail'in Filistin halkına soykırım yaptığını kaydetti.

Dünya halklarının soykırıma sessiz kalmayıp gösterdiği tepkiler ile ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Kamiloğlu, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir" diye konuştu.

Veto kararının Amerika tarihine, İsrail barbarlığına ortak olup bir kara leke olarak yazıldığını bildiren Kamiloğlu, şöyle devam etti:

"Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir."

Van

Van'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri yatsı namazının ardından Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, Gazze'de, İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi.

İbadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını belirten Deniz, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masun insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 855'i kadın olmak üzere binlerce insan şehit edilmiştir" dedi.

Savaş hukukunun ve evrensel insan haklarının alt üst edildiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken, ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir."

Açıklamanın ardından Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Hakkari

Hakkari'de TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ulu Cami önünde açıklama yapıldı.

Cami önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Ayhan Demir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Saldırılarda binlerce insanın şehit olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu veto kararı şüphesiz ABD halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda ABD hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık ABD, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır."

Demir, Gazze halkının dik duruşunun İsrail'in sonunu getireceğini ifade etti.

Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Muş

Merkezdeki Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Ömer Güresmer, savaş hukukunun, Gazze'de, evrensel insan haklarının alt üst edildiği saldırıların bir soykırım olduğunu kaydetti.

Dünya halklarının soykırıma sessiz kalmadığını, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Güresmer, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir"

Açıklamaya, TÜGVA Muş İl Temsilciliği üyeleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Bitlis İl Başkanı Ahmet Berkay Kuzucu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepi gösterdi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler üyesi 13 ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini belirten Kuzucu, "Daha iyi, daha adil bir dünya için veto kararını kınıyor, bütün dünya halklarını ABD'ye karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya, ABD'ye hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı, insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

TÜGVA Düzce İl Temsilciliği üyeleri, ellerinde Free Palestine (Özgür Filistin) pankartı, Türk ve Filistin bayraklarıyla yatsı namazı sonrası Merkez Büyük Camisi önünde toplandı.

TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

"Bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır" diyen Yel, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür" diye konuştu.

Açıklamanın ardından tekbir getiren üyeler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Zonguldak

TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliğince, Gazze'de "insani ateşkes" önerisini reddeden Amerika'ya basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Yatsı namazı sonrası Uzun Mehmet Camisi önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Sezer Şener, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

Şener, savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırıların şüphesiz bir soykırım olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir."

Karabük

Karabük'te yatsı namazı sonrası 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde bir araya gelen TÜGVA Karabük İl Temsilciliği üyeleri, ABD ve İsrail'i protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan İsa Lord, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydetti.

Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Lord, "7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edilmiştir" ifadesini kullandı.

Kars

Kars'ta yatsı namazının ardından Sultan Alpaslan Camisi'nin önünde bir araya gelen TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri, ABD'yi protesto etti.

TÜGVA Kars Teşkilat Başkanı Emre Yeğin, yaptığı açıklamada, işgal edilen Filistin topraklarındaki zulmün hesabının hukuk önünde sorulması gerektiğini belirterek, "Bu ret kararı şüphesiz Amerika halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dövizler taşıyan grup, slogan atarak dağıldı.

Ağrı

Ağrı’da Hacı Halis Ünsal Camisi önünde toplanan TÜGVA üyeleri, ABD'nin kararına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Hanifi Yerlikaya, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini dile getiren Yerlikaya, "7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil katledilen masum insanlardır" ifadelerini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da vatandaşlar, Kura Nehri'nin kıyısındaki Serhat Ulu Camisi'nin önünde toplandı.

Filistin bayrakları ile caminin önüne gelenler, tekbir getirdi.

TÜGVA Ardahan Temsilcisi Osman Yıldız, Gazze'deki zulme artık "Dur" denilmesini istediklerini belirterek, Gazze'ye saldıranların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Erzincan

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, tasarıyı veto eden ABD'ye tepki gösterdi.

Erzincan TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Fatih Balkan, yaptığı konuşmada, "Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika’ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Iğdır

Iğdır'da TÜGVA, Memur-Sen, Cihannuma, Diyanet-Sen, 15 Temmuz Şehitleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, ABD'ye tepki için bir araya geldi.

Ulucami önünde düzenlenen programda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Cemalettin Cantepe, Filistin'de yapılanların hesabının sorulması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami önünde yatsı namazı sonrası toplanan TÜGVA Kırıkkale İl Temsilciliği üyeleri, ABD'yi protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Taha Ulusoy, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğuna dikkati çeken Ulusoy, şunları kaydetti:

"Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Her ne kadar çok geç kalsa da BM Güvenlik Konseyi çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler, oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin vetosuyla karar alınamamış ve reddedilmiştir. ABD, 13 BM üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."

Yozgat

Yozgat'ta yatsı namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi önünde TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği üyesi gençler ve vatandaşlar bir araya gelerek ABD ve İsrail'i protesto etti.

TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan, daha adil bir dünya için ABD'nin ret kararını kınadıklarını belirterek, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet etti.

Şahan, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

Niğde

Niğde'de yatsı namazının ardından Dışarı Cami önünde toplanan TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ABD'yi protesto etti.

TÜGVA Niğde İl Temsilciliği Üniversite Koordinatörü Ömer Faruk Sayın, yaptığı açıklamada, Gazze'de insani ateşkes önerisini reddeden kararın ABD halkının değil iktidarda bulunan Biden hükümetinin kararı olduğunu söyledi.

Sayın, şunları kaydetti:

"Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir" ifadelerini kullandı.

Kayseri

Kayseri'de TÜGVA üyeleri, yatsı namazının ardından Cami Kebir önünde toplandı.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Vefa Bayırbaş, ABD'nin, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi olmaktan çıktığını ifade ederek, "Dünya, Amerika’ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir" diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından Gazze için dua edildi.

Cami çıkışında TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah İnce, yaptığı açıklamada, işgal edilen Filistin topraklarındaki zulmün hesabının hukuk önünde mutlaka sorulacağını dile getirerek, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Hacı Rasim Uzer Camisi önünde bir araya gelen TÜGVA üyeleri, ABD'ye tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Serkan Ataman, 7 Ekim'den beri İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de binlercesi çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin katledildiğini belirterek, bu zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Ataman, ABD'nin bu kararıyla, bundan sonraki süreçte insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi olarak değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacağını kaydetti.

İzmir

İzmir'de yatsı namazının ardından Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan TÜGVA İzmir Temsilcisi Yiğit Aslanata, İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Aslanata, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD’nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir" dedi.

Ret kararının Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin kararı olduğunu vurgulayan Aslanata, artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyetinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Aslanata, şöyle devam etti:

"Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika’ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir."

Aslanata, Gazzeli masum sivillerin yanında olacaklarını, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamaya TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Zafer Karamağara, TÜGVA Menemen İlçe Temsilcisi Erhan Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli'de da Hilal Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar ABD'yi kınadı.

TÜGVA İl Temsilcisi Ali Durmuş, İsrail'in Gazze'de binlerce masum insanı katlettiğini belirterek, "Daha adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil, dünya beşten büyüktür. Gazze’deki kardeşlerimiz için yapılan ateşkes oylamasını veto eden siyonist ABD’yi kınıyoruz. Gazze’deki kardeşlerimiz özgür kalıncaya dek mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Antalya

Antalya'da Muratpaşa Camisi önünde yatsı namazı sonrası bir araya gelen üyeler, Filistinliler için dua etti.

Vakıf adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Antalya İl Lise Teşkilat Sorumlusu Ahmet Haktan Özbey, 68 gündür İsrail tarafından Gazze'de soykırım yapıldığını ve binlerce insanın şehit edildiğini belirtti.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiğini dile getiren Özbey, şunları söyledi:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepki göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."

Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınadıklarını dile getiren Özbey, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muğla

Muğla'da Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde bir araya gelen TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, yatsı namazını kıldı.

TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sefa Esenkaya, namaz sonrası cami önünde yaptığı açıklamada, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

Amerika'nın tarihine İsrail barbarlığına ortak olmanın bir kara leke olarak yazıldığını belirten Esenkaya, "Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz" diye konuştu.

Isparta

Isparta'da yatsı namazının ardından basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Başkanı Furkan Tülü, Gazze’de İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Son 68 günde 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Tülü, şunları söyledi:

"7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil katledilen masum insanlardır. Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği bu saldırılar, şüphesiz bir soykırımdır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepki göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur."

Tülü, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini dile getirdi.

Burdur

Burdur'da TÜGVA üyeleri, ABD'nin Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı vetosunu protesto etmek için Gazi Camisi'nde yatsı namazında buluştu.

TÜGVA İl Başkanı Yunus Taşkesen, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından soykırım yapıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirten Taşkesen, "Bütün dünya bu soykırıma şahit oluyor. Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür" diye konuştu.

Kararı kınadıklarını belirten Taşkesen, şunları kaydetti:

"Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.