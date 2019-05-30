Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2018 adalet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısı yüzde 6,6 azaldı.

Dosya sayısı, Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinde yüzde 0,7, Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Dairelerinde ise yüzde 1,5 arttı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2009 yılında gelen toplam dosya sayısı 664 bin 720 iken, 2018 yılında 620 bin 644 oldu. Bu dosyalardan 185 bin 148'i karara bağlandı. 435 bin 496 dosya 2019 yılına devredildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen dosya sayısında 10 yılda yüzde 52,2'lik bir artış yaşandı. 2009 yılında başsavcılıklara gelen dosya sayısı 6 milyon 65 bin 829 iken, 2018 yılında 9 milyon 252 bin 208 oldu.

Hâkim ve savcı sayıları

Açıklanan istatistikler arasında Türkiye'de bulunan savcı ve hâkim sayıları da mevcuttu. 2012'de 4 bin 669 olan savcı sayısı 2014'te 5 bin 291, 2016'da 4 bin 823, 2018'de 6 bin 76 oldu. 2018'de erkek savcı sayısı 5 bin 286 iken, kadın savcı sayısı ise 790 olarak kayıtlara geçti.

Hâkim sayıları ise 2012'de 8 bin 567 iken, 2014'te 10 bin 471, 2016'da 11 bin 372, 2018'de ise 13 bin 794'tü. 2018 verilerindeki hâkim sayılarının cinsiyete göre dağılımı ise şöyleydi:

Erkek hâkim sayısı: 7 bin 625

Kadın hâkim sayısı: 6 bin 169

Bölgelere göre suç oranları

2018'de açılan davalardaki suç sayıları Türkiye genelinde 3 milyon 113 bin 304'tü. Bunların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, en fazla suç sayısı 932 bin 174 ile Marmara'daydı.

Onu 551 bin 85 ile İç Anadolu, 484 bin 826 ile Ege, 428 bin 477 ile Akdeniz, 272 bin 411 ile Karadeniz, 263 bin 22 ile Güneydoğu Anadolu ve 181 bin 105 ile Doğu Anadolu takip etti.

2018'deki şüpheli sayıları 13 milyon 180 bin 991'di. Bunların cinsiyete göre oranında ise erkekler yüzde 85,1 ve kadınlar yüzde 14,9'du.

İllere göre yoğunluk gösteren dava türü İstanbul ve Ankara'da alacak, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Van'da tazminat davaları olarak belirlendi.

Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya'da boşanma davaları yoğunluk gösterirken, Türkiye'nin çoğu ilinde veraset davası ön plandaydı.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü