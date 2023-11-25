Türkiye'de kayak heyecanı en erken Palandöken'de başlayacak

Palandöken Kayak Merkezi, yapılan yatırımlar sonrası yenilenen pistleri ve lüks tesisleriyle yeni sezonda yerli ve yabancı kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapıldığı kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

87 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'de, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor.

Önceki sezondan kalan karların güneş görmeyen yamaçlarda depolanan ve göletler aracılığıyla suni karlama sistemi sayesinde saatte 2 bin 600 metreküp teknik karlama kapasitesi bulunan kayak merkezinde, gece kayağı da yapılabiliyor.

Merkezde tüm güvenlik önlemleri de alındı

Sezonu dağ bölgesindeki 9 otel ile bungalov evlerde büyük oranda dolulukla kapatan merkezde, pist ve lift güvenlik önlemleri, kurtarma-tahliye eğitim ve tatbikatları, mekanik ve elektronik testler eksiksiz tamamlandı.

Kayağın geçen yıl 15 Aralık'ta başladığı kayak merkezi, bu sezon 29 Kasım'da kapılarını kayakseverlere açacak ve Türkiye'de kayak heyecanının ilk başladığı kayak merkezi olma özelliğini sürdürecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış şehri olmaları dolayısıyla Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine yatırım yapmaktan çekinmediklerini söyledi.

Kayak merkezlerini her geçen yıl daha da güzelleştirmek ve imkanlı hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Sekmen, "Buraları yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Sosyal tesislerimizin, pistlerimizin, buralarda kullanılan mekanik aletlerin ve sistemlerin bakım ile onarımlarına, emniyetine büyük önem veriyoruz." dedi.

Sekmen, pistleri hazırladıklarını ve emniyet tedbirlerini aldıklarını belirterek, merkezde çığ tehlikesinin de bulunmadığını dile getirdi.

"Dünyanın sayılı kızak merkezlerinden birine sahibiz"

Merkezde toplam yaklaşık 100 kilometre pist uzunluğunun bulunduğunu anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Ayrıca bir kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde dünyanın sayılı kızak merkezlerinden birine sahibiz. Her yıl üzerine koyarak gelen turist sayısını artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl 2,5 milyon turist bekliyoruz. İnanıyorum ki bu rakamı rahatlıkla yakalayacağız. Çünkü bu kalitede ve seviyede başka bir kayak merkezi bulmak mümkün değil. Erzurum denince hem pistlerin uzunluğu hem pistlerin güvenliği bakımından hem de kar kalitesi bakımından diğer şehirlerden ve kayak merkezlerinden çok farklıyız. Havaalanının şehre yakınlığı, kayak merkezlerimizin güzelliği, pistlerimizin uzunluğu, gece kayağının olması bize bir farkındalık oluşturuyor."

"Filistin halkının yaşadığı soykırım nedeniyle eğlence olmayacak"

Yerli ve yabancı turistleri kente davet eden Sekmen, sezon hazırlıkları kapsamında otellerin yenilendiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını belirtti.

Misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Şu anda pistlerimiz kayağa hazır vaziyette bekliyor. Suni karlama ve bir sezon öncesi kalanları pistlerimize yaymak suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık. Teleferik ve telesiyej sistemlerimizi elden geçirdik, yenilenmesi gerekenleri yeniledik. Buraya gelen turistimiz rahat bir şekilde kayağını yapıp, keyfine bakacak. 29 Kasım Çarşamba günü kayağı başlatmış olacağız. Her yıl burada kültürel faaliyetler yapıyorduk, sanatçı getiriyorduk, winterferst yaparak kışa başlıyorduk fakat kardeş millet olarak gördüğümüz Filistin halkının yaşadığı soykırım dolayısıyla onlar sıkıntı içerisinde iken bizim burada eğlence yapmamız vicdanımıza sığmıyor. Bundan dolayı eğlence yapmıyoruz. Sezonu ilk açan ve son kapatan şehiriz, bu konuda gerekli hazırlıklarımız var. Diğer kayak merkezleri henüz kar yağmadığı ve diğer hazırlıklar olmadığı için erken açma imkanına sahip değiller. Biz böyle bir avantajı burada kullanıyoruz.",