Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması 51 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl ekim yağışları 27,4 milimetre kaydedilirken, bu yıl ekimde yüzde 21 azalarak 21,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ekim yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 58 azaldı.

Yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu'da son 40 yılın en düşük yağışı

Ekim yağışları, Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi.

Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti.

Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normallerine göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi.

En çok ve en az yağış alan iller

Ekim ayında en az yağış 0,1 milimetrenin ile Mardin'de, en fazla yağış ise 103,9 milimetre ile Rize'de gerçekleşti.

Eylül ayında en düşük yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Bölgelerde durum

Marmara Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normallerine göre yüzde 8 azalma, geçen yıl ekim ayına göre ise yüzde 50 artış gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde yağışlar normal döneme göre yüzde 8, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 68 arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar mevsim normallerine kıyasla yüzde 62 ve geçen yılın ekim ayına göre yüzde 31 azaldı.

İç Anadolu Bölgesi'ne düşen yağış miktarı mevsim normallerine göre yüzde 59 azalırken, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 30 arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde ekim ayı yağışları mevsim normalleri dikkate alındığında yüzde 60 ve 2019'un ekim ayına göre yüzde 29 düşerken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki düşüş sırasıyla yüzde 91 ve yüzde 79 oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar, normal dönem ve geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 99 geriledi.