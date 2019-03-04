Diyarbakır'da güneşlenme süresinin uzun olmasını büyükşehir belediyesi fırsata çevirdi.

2017'de güneş enerji panelleri montajlanarak faaliyete geçti. O günden itibaren bir buçuk milyon megavat enerji üretildi.

İlk güneş enerjili otogar

Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiği Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otoparkın üst kısmı güneş enerji panelleriyle kaplandı. Güneş enerji santrali 6 bin 500 metrekare alana kuruldu, toplamda 2 bin 740 panel bulunuyor.

Bu paneller sayesinde terminalin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanıyor. Hatta ihtiyaç fazlası elektrik TEDAŞ'a satılıp gelir elde ediliyor.

Doğaya karbondioksit salınımı da engelleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Daire Başkanı Ramazan Savaş, elektrik ihtiyacının bir buçuk milyon TL değerinde olduğunu ve TEDAŞ'tan kazanılan miktarın da 400 bin TL olduğunu söyledi.

Çevre dostu paneller sayesinde doğaya bin tondan fazla karbondioksit salınımı da engellenmiş oluyor.

"62 bin ağacın kesilmesinin önüne geçtik"

Çevreye herhangi bir kirlilik bir katkısı olmadığını söyleyen Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bu yenilenebilir enerjinin, çevre dostu bir enerji olmasının en önemli göstergelerinden biri de ağaç kesimini önlemek. Bizim bir buçuk yılda 62 bin ağacın kesilmesini önlemiş oluyoruz." dedi.

Güneş panelleri ile gökyüzünün açık olduğu her an enerji üretimi mümkün. Bu nedenle sadece yaz aylarında değil kışın da enerji üretimi yapılabiliyor.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Mehmet Emek

