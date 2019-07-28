Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emniyet Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ AsayisÌ§, GoÌˆcÌ§men KacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä± ve IÌ‡nsan Ticareti ile MuÌˆcadele Daire BasÌ§kanlÄ±klarÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GuÌˆvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde dÃ¼n Ã¼lke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla uygulama yapÄ±ldÄ±.

GuÌˆnuÌˆbirlik kiralÄ±k evlere yÃ¶nelik uygulamada, Kimlik Bildirim Sisteminde oÌˆnceki tarihlerde kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan veya konumlarÄ± itibarÄ±yla guÌˆnuÌˆbirlik ev olabilecegÌ†i degÌ†erlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi.

Bu evlerden 9 bin 148'inin kayÄ±t altÄ±nda oldugÌ†u belirlenirken 89 ev ise kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±. 415 ev sahibine 1774 SayÄ±lÄ± Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne veri girisÌ§i yapÄ±lmayan 358 TuÌˆrk ve 143 yabancÄ± uyruklunun Ulusal YargÄ± AÄŸÄ± BiliÅŸim Sistemi (UYAP) ile KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, Ä°stihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama (KIÌ‡HBIÌ‡) kontrolleri yapÄ±ldÄ±.

8 bin 208 araÃ§ kiralama firmasÄ± kontrol edildi

KiralÄ±k aracÌ§ firmalarÄ± uygulamasÄ±nda, 8 bin 208 firma kontrol edildi, bunlardan 7 bin 718'inin kayÄ±t altÄ±nda oldugÌ†u belirlendi. 65 firma yeni kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±rken 152 yasa dÄ±sÌ§Ä± araÃ§ kiralama yapan yer hakkÄ±nda isÌ§lem basÌ§latÄ±ldÄ±.

443 firma sahibine 1774 SayÄ±lÄ± Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

KiralÄ±k AracÌ§ Bildirim Sistemine veri girisÌ§i yapÄ±lmayan 167 kiÅŸinin UYAP/KIÌ‡HBIÌ‡ kontrolleri yapÄ±ldÄ±.

GoÌˆcÌ§men kacÌ§aklÄ±gÌ†Ä± uygulamasÄ± kapsamÄ±nda 271 bin 689 kiÅŸi sorgulanÄ±rken goÌˆcÌ§men kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä±nÄ± organize eden 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 2 bin 347 duÌˆzensiz goÌˆcÌ§men yakalandÄ±.

Aranan 699 kiÅŸi yakalandÄ±

Uygulamalarda, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rtÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) Ã¼ye olma, adam Ã¶ldÃ¼rme, hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve uyuÅŸturucu ticareti ile diÄŸer suÃ§larÄ± iÅŸleyenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 699 aranan kiÅŸi yakalandÄ±. Vize ihlali yapan 9 yabancÄ± uyrukluyla ilgili sÄ±nÄ±r dÄ±sÌ§Ä± isÌ§lemleri basÌ§latÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca 544 kiÅŸiye adli-idari isÌ§lem yapÄ±ldÄ±. 183 kiÅŸi goÌˆzaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bin 913 aracÌ§ kontrol edildi, 247 araca para cezasÄ± uygulandÄ±.

Uygulamalarda, iki tabanca, 5 kuru sÄ±kÄ± tabanca 16 av tuÌˆfegÌ†i, bin 113 mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 aracÌ§, 4 tekne-bot, 29 sahte pasaport, 55 sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geÃ§irildi.

Kaynak: AA