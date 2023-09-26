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Türkiye
AA 26.09.2023 04:48

Türk kara sularına itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Türk kara sularına itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ayvalık açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" ve Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-107" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bot içindeki toplam 120 düzensiz göçmen ile 2 can salındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botlar içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca 2 lastik bot durdurularak içindeki 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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