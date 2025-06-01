Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ulaşmış oldu.

Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye gitmişti. Dün akşam ise Türkiye'den hareket eden son kafilenin Mekke'ye varmasıyla tüm kafilenin mübarek topraklara gelişi tamamlandı.

Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkarak vakfeye duracaklar.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başlayacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini, bu sayının yüzde 51,5'ini kadın, yüzde 48,5'ini ise erkeklerin oluşturduğunu ve hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu açıklamıştı.