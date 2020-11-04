Mazgirt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

İlçede çok sayıda COVID-19 hasta sayısının ve temaslının bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mazgirt ilçe merkezi ve bağlı bulunan köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına, gerek duyulması halinde bu durumun bir hafta daha uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."