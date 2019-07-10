İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber