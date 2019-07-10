Türkiye
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:28 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:31
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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