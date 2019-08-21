Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber