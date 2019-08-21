Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13,7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13,7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber