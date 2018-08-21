Tüm yurtta Kurban Bayramı coşkusu

İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.

Ankara

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Ankara'da bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazınını Hacıbayram Camii'nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlar bayramlaştı.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

İzmir

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Konak Alsancak Hocazade Camii'ne gelen genç yaşlı birçok vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Malatya

Kurban Bayramı namazı nedeniyle Malatya'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Darende de vatandaşlar Somuncu Baba Camii avlusunda bayramlaştı.

Bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamidi Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, 5 bin kişilik camiyi doldurdu.

Hutbede, kurbanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapıldı, şehitler için dua okundu. Namazın ardından Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlarla ziyarete açıldı.

Cemaatin birbiriyle bayramlaşmasının ardından külliye yerleşkesindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirleri ziyaret edildi.

Bursa

Bayram namazı nedeniyle Bursa'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Diyarbakır

Kurban Bayramı namazı nedeniyle Diyarbakır'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Ulu Cami de kıldı.





Kırklareli

Kırklareli'nde Hızırbey Camii'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar kalabalık nedeniyle namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Manevi duyguların yoğunlaştığı Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunun yaşandığını dile getiren Demirtaş, bayramların önemli günler olduğunu ifade etti. Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

Namazın ardından İl Müftüsü İsmail İpek, verdiği hutbede, bayramın önemini anlattı. Daha sonra topluca tekbirler getirildi ve dua sonrası cemaat bayramlaştı.

Edirne

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii'ni doldurdu.

Selimiye Camii'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.

Bilecik

Bilecik'te Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Kayıboyu Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu.

Kaynak: AA