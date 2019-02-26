Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vadelerini yeniden düzenledi.

Tüketici kredilerinde vade 60 aya çıkarıldı. Daha önce tüketici kredisi en fazla 36 ay taksitle alınabiliyordu.

120 bin liranın altındaki araçlara 60 ay vadeli kredi

Düzenlemede yer alan bir diğer uygulama ise taşıt kredileri ile ilgili. Fatura bedeli 120 bin liranın altında olan taşıtlar için 60 ay vadeye kadar kredi kullanılabilecek. 120 bin liranın üzerindeki taşıtlar için ise taksit sayısı 48 ay olarak belirlendi.

Bilgisayar kredileri 12 ay, tablet kredileri 6 ay, fiyatı 3 bin 500 yüz liraya kadar olan cep telefonları 12 ay, 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları ise 6 ay vade ile satılmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber