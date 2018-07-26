TÜGVA’nın yaz okulu etkinlikleri sona erdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 39 ilçede 105 okulda toplam 25 bin öğrencinin katıldığı "TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi"nin final etkinliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Sertifika törenin de yer aldığı etkinliklere katılan öğrenciler, kendileri için oluşturulan alanlarda eğlendi.

Kampa katılan gençler, mini golften voleybola, halat çekmeden satranca birçok faaliyete katılma imkanı buldu. Kampta öğrencilere temel dini bilgiler de öğretildi.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Fatih Coşar, 6 haftalık süreçte 22 bin 745 öğrencinin buradaki etkinliklere, okullara katıldığını belirterek, “Yaz okulumuzda tüm gün eğitim verildi. Yarım gün Kur’an, siyare, Adab-ı Muaşeret dersleri, yarım gün de sportif faaliyetler...” dedi.

TÜGVA Yaz Okulu

TÜGVA İstanbul Yaz Okulu'na katılan gençlerin spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissetmesi, sosyal etkinlikler, kitap okuma ve seminerlerle de daha bilinçli birer birey haline gelmeleri hedefleniyor.

Kampa katılan gençler, mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetlere katılma imkanı buluyor.

Sportif faaliyetlerin yanı sıra öğrencilere, temel dini bilgiler de öğretiliyor.

Yaz okulunda çeşitli yaş gruplarından gençlerin çeşitli kitaplardan okumalar yapması sağlanırken, düzenlenen seminerlerle de sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / TRT Haber