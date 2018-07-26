TSK'dan hava destekli operasyon: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ghV0o8CNFd — TSK (@TSKGnkur) 26 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber