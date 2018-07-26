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TSK'dan hava destekli operasyon: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSKdan hava destekli operasyon: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yüksekova, Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlıurfa, Irak'ın kuzeyi, Hakurk, Hakkari, ceylanpınar
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