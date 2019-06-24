TSE'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kurumun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere, 6 JAVA yazılım geliştirme, 4 NET yazılım geliştirme, 1'er sistem, ağ ve veri ambarı uzmanı, olmak üzere toplam 13 personel istihdam edilecek.

Bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik mühendisliklerinden mezun olanlar, 1-13 Temmuz arasında TSE'nin internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

Adaylar, sadece bir pozisyona müracaat edebilecek. Sıralama, KPSS, yabancı dil ve sözlü puanına göre yapılacak.

Kaynak: AA