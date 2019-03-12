Gençlerin medya sektörüne ilgisi büyük...

Bir okul misyonu üstlenen TRT, bu alanda gençlere rehberlik ediyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, bilgi ve tecrübesini yeni nesile aktarmak için, ''TRT Akademi Atölye Çalışmaları'' başlattı.

TRT ekibi, Mersin Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Haber, televizyon, internet yayıncılığı ve radyo programı eğitimi verdi. Öğrencilerin çalışmaya ilgisi yoğundu.

"Bunun gelecek yıllarda tekrarı için elimizden geleni yapacağız"

Mersin Üniversitesi Dekanı Ahmet Çamsarı yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizin konunun uzmanlarıyla bunu tartışması konuşması, akıllarına takılan şeyleri direkt sormaları kendileri için büyük bir tecrübe. Bunun gelecek yıllarda tekrarı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İletişim fakültesi yetkilileri ve öğrencileri TRT'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber