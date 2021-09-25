Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat büyük ölçüde sona erdi.

Bölgede nisan ayında ekilen ayçiçekleri, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle danelerini istenilen ölçüde dolduramadı. Bazı çiftçiler, ürünlerini sulayarak verimi artırmak için büyük çaba sarf etti.

[Fotoğraf: AA]

"Sadece ilimizde yaklaşık 20 bin ton düşüşümüz olacak"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte bu yıl 950 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

100 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını belirten Aksoy, şu anda verimin ortalama dekar başına 175 kilogram civarında olduğunu belirtti.

İklim değişikliklerine bağlı olarak bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını dile getiren Aksoy, "Bizim bu seneki rekoltemiz 180-185 bin ton civarında. Sadece ilimizde yaklaşık 20 bin ton düşüşümüz olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Trakya'nın ekolojik durumu, yağış durumu Anadolu'dan çok iyi"

Suyun doğru kullanımının önemine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Sulanabilir alanları artırırsak Kırklareli'nde verimi dekar başına 400 kilograma kadar çıkarabiliriz ayçiçeğinde. 950 bin dekar alanın tamamını sulanabilir yapmayı başarırsak Türkiye üretiminin herhalde ikincisi ya da birincisi olacağız. Sulu tarımı teşvik etmemiz gerekiyor.

Trakya özel bir bölge. Trakya ile Anadolu'yu kıyaslayamayız. Anadolu'nun birçok yerinde su olmadan hiç verim alamazsınız ancak Trakya'da kuru tarımla ayçiçeğinde 100 kilogram ortalama alabiliyoruz en kötü arazilerde. Trakya'nın özel durumu, ekolojik durumu, yağış durumu Anadolu'dan çok iyi."

Aksoy, Kırklareli'nin ülke ayçiçeği üretiminde beşinci sırada bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Son yıllarda kuraklık hissedilmeye başladı"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Trakya'da son 2 yıldır kuraklığın etkilerinin hissedildiği söyledi.

Kentte geçen yıl ayçiçeği rekoltesinin 370 bin ton olduğunu ifade eden Öcal, "Hasat çalışmalarımız halen devam etmekte. İnşallah bu rakamı yakalarız. Son yıllarda kuraklık hissedilmeye başlandı. Geçen yıl dekar başına verimimiz 230-240 kilogramdı. Bu yıl bazı bölgelerde 180-190 kilogramları duyuyoruz ama bazı bölgelerde 250-300 kilograma kadar yaklaşan yerler de var. Geçen yıl da biraz kurak geçti. Hemen hemen aynı dönemlerde yine yağış olmadı" dedi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da ayçiçeğinde geçen yıl 240 bin ton ürün elde edildiğini, bu yıl verimin geçen yılın altında olmayacağını düşündüklerini dile getirdi.

"İstediğimiz verimi alamadık"

Kırklareli'nin Dolhan köyünde çiftçilik yapan Necdet Tuna, bu yıl hava sıcaklıklarına bağlı olarak ekimleri geç yapmak zorunda kaldıklarını, bunun da verim kaybına yol açtığını belirtti.

Önceki yıllarda dekar başına 370 kilogram verim aldıkları arazilerden bu yıl en fazla 280 kilogram ürün alabildiklerini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Bu sezon ekimlerimiz geç kaldı, geç ektik. İstediğimiz verimleri tam alamadık. Daha iyi olması lazımdı. Kurak bölgelerden 100-150 kilogram, sulak alanlardan 250-300 kilogram arasında verim aldık."