Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli verilen "Ayın Şoförü" ödülü, bu ay 15 yıldır şoförlük mesleğini yapan 33 yaşındaki Mehmet Beşparmak’a verildi.

Otobüsü trafikte durdurup Türk bayrağını yerden kaldırdı

Mimar Sinan Mahallesi-Ata Mahallesi hattında minibüsü ile seferini yapan şoför Mehmet Beşparmak, Ata Mahallesi’nde ilerlerken yolda karton üzerine yapıştırılmış Türk bayrağı gördü. Yolcuların şaşkın bakışları arasında aracını durduran Beşparmak’ın araçtan inerek yoldaki Türk bayrağını alıp aracının önüne koyması gönülleri fethetti.

Duyarlı davranışı ile yolcuların takdirini kazanan Beşparmak, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından da "Ayın Şoförü" seçildi. Aydın Son Durak Tesislerinde düzenlenen törende ayın şoförü seçilen Mehmet Beşparmak, ödülünü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’den aldı.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, bu duyarlı davranışı tüm şoförlerin yapacağından emin olduğunu ifade ederek, ayın şoförü Beşparmak’ı tebrik etti.

"Biz bu bayrağı yere düşürmemek için ne canlar, ne şehitler verdik"

Şoför Beşparmak ise, şöyle konuştu:

"Güzergahıma çıktığım sırada belli bir istikamet üzerinde yoluma devam ederken, yol üzerinde yerde görmüş olduğum bir bayrağımız vardı. Tabii zamanlı çalıştığımız için ceza almayı da göze alarak, yolda durdum ve yerdeki bayrağımızı aldım. Üzeri toz toprak olmuştu, onları sildim ve arabanın içine koydum. Sonrasında yoluma devam ettim. Arkamdaki, bayan yolcularımızdan bir tanesi gelerek teşekkür etti. Gurur duyduğunu ve duygulandığını söyledi. Ben de, 'Bu bizim can bayrağımız. Biz bu bayrağı yere düşürmemek için ne canlar, ne şehitler verdik' dedim. Bugün de ayın şoförü seçildim. Mutluyum, gururluyum."

Kaynak: İHA