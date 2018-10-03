Trafik kuralı ihlallerine 1 haftada 24 bin lira ceza

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Kırmızı Düdük" kampanyasında fotoğrafları en çok beğeni alan çocuklara hediye bisikletlerin dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Aksoy, projenin baş aktörlerinin çocuklar olduğunu ifade ederek, çocukların kendilerine verilen görev kartlarındaki işlemlerini tamamladığını söyledi.

Çocukların çektikleri fotoğrafları İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün adreslerine gönderdiğini aktaran Aksoy, "Bu fotoğraflardan en fazla tıklanan 100'ünün İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce bisiklet hediye edildi. Kocaeli'den de 9 çocuğumuz bu kampanya kapsamında yapmış oldukları çalışmalarla bisiklet almaya hak kazandı" dedi.

"Emniyet ve Jandarmaya ait tüm birimlere ceza kesme yetkisi verildi"

Aksoy, trafik kazalarındaki 3 temel hata üzerine İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma başlattığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Trafik kazalarının yoğun olarak ortaya çıktığı hata türleri; araç kullanırken cep telefonuyla görüşme, trafikte 'makas atma' ve emniyet kemeri kullanmama. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı bütün birimlere trafik cezası kesme yetkisi verildi. Burada bir suç veya bir ihlal söz konusu olduğunda gerek polislerimiz gerekse jandarma teşkilatımız trafik cezası kesebilecek konuma yetkilendirilmiştir. Bu yönde Kocaeli'de bir haftalık uygulamada 179 sürücüye 24 bin 31 liralık para cezası kesildi." diye konuştu.

Sürücülerin daha duyarlı olması gerektiğine işaret eden Aksoy, "Sürücülerden, 'Bu ceza nereden geldi?' dememeleri adına, trafik kurallarına uymalarını özellikle kendi güvenlikleri için istiyoruz" dedi.

Vali Aksoy, daha sonra proje kapsamında kentte çektikleri fotoğrafları en çok beğeni alan 9 çocuğa bisikletlerini verdi.

Kaynak: AA