Şiddetli yağmur yurdun büyük kısmında hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon'un Araklı İlçesi'nde şiddetli yağmurun ardından Karadere taştı ve sel meydana geldi.

Oluşan selde Çamlıktepe Mahallesi'ndeki 4 ev ve bir iş yeri yıkıldı.

İlk belirlemelerde sel suyuna kapılan 10 kişi kişi kayboldu, 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kaybolan 10 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

67 kişi helikopterlere bölgeden tahliye edildi.

Bu arada afetle ilgili olarak Trabzon Valiliği bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.

"Zarar için gerekli destek verilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Araklı'daki selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteğin verileceğini söyledi. "Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur." dedi.

Kaynak: TRT Haber