Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Türkiye'den erişim engeli olan, VPN kullanılarak giriş yapılan internet sitesinde, kredi veya banka kartlarının bilgilerinin toplanması, yasa dışı bahis, sahte kimlik, hackerlik, sanal para değişimi (bitcoin) gibi konuların yanı sıra terör örgütlerinin kullanılabileceği değerlendirilen illegal konularla üyelik sistemine dayalı şahısların bir araya gelerek irtibat kurdukları ve ICQ isimli anlık mesajlaşma programı kullandıkları tespit edildi.

İlgili internet sitesinde yöneticilik ve yasa dışı faaliyetler için aracılık yaptığı tespit edilen M.K. gözaltına alındı.

Operasyonda cep telefonu, hard disk ve 2 flash bellek ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, yaklaşık 5 milyon mail hesabı ve şifresi, online oynanan oyunlara ait mail hesapları ve şifreleri, sosyal medya hesapları, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri, mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri ve banka dekontları bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA