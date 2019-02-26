Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün hücre evi yapılanması ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Akçaabat ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün "bölge talebe sorumlusu" inşaat teknikeri D.A.Y., ev kadını E.Y., "esnaf mütevelli heyeti sorumlusu ve ilçe sorumlusu" olan özel eğitim kurumu çalışanı O.E. ile özel yurt müdürü S.E. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen zanlıların işlemleri, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sürüyor.

Kaynak: AA