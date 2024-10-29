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Türkiye
AA 29.10.2024 16:13

Trabzon'da denizaltı ve sahil güvenlik botu ziyarete açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Trabzon'da vatandaşlar, TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) ile TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu'nu ziyaret etti.

Trabzon'da denizaltı ve sahil güvenlik botu ziyarete açıldı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) Trabzon Limanı'nda, TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu ise Faroz Limanı'nda ziyarete açıldı.

Askeri personel, denizaltı ve botu gezen vatandaşlara bilgi aktardı.

Trabzon'da denizaltı ve sahil güvenlik botu ziyarete açıldı

Ailesiyle denizaltını ziyarete gelen Tuğba Yıldırım, "Bugün çocuklarımla Cumhuriyet Bayramı için denizaltını ziyarete geldik. Çok heyecanlıyız, 101. yılı kutlamak çok güzel. İnşallah 100 yıllar daha kutlarız. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi.

Öte yandan Trabzon Vosvos Dayanışma Derneğince, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akyazı mevkisinde bir araya gelen vosvos meraklıları, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trabzon
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