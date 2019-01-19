Türkiye
Trabzon'da "Agit" kod adlı terörist yakalandı
19 Ocak 2019 Cumartesi 14:03 - Son Güncelleme 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:03
Terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen "Agit" kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyetlerde yer aldığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan A. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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