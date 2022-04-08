Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aziziye ilçesindeki bir ortaokulun yakınında önlem aldı.

Ekipler, okul önüne gelen otomobilin sürücü koltuğundan küçük yaşta bir çocuğun indiğini gördü. Çocuğun 7'nci sınıf öğrencisi S.A.G. olduğu tespit edildi.

Torununa neden ehliyetsiz araç kullandırdığı sorulan Yakup Akpınar, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torunum annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" diye konuştu.

Akpınar’a 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Polisler, S.A.G.'ye sürücü belgesini alana kadar otomobil sürmemesi konusunda nasihatte bulundu.