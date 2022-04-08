Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Torununa otomobil kullandırdı, 3 bin 674 lira ceza yedi
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da, okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.'nin otomobili kullanmasına izin veren Yakup Akpınar’a 3 bin 674 TL ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aziziye ilçesindeki bir ortaokulun yakınında önlem aldı.
Ekipler, okul önüne gelen otomobilin sürücü koltuğundan küçük yaşta bir çocuğun indiğini gördü. Çocuğun 7'nci sınıf öğrencisi S.A.G. olduğu tespit edildi.
Torununa neden ehliyetsiz araç kullandırdığı sorulan Yakup Akpınar, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torunum annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" diye konuştu.
Akpınar’a 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Polisler, S.A.G.'ye sürücü belgesini alana kadar otomobil sürmemesi konusunda nasihatte bulundu.
Son Haberler
- 11:07
- 11:05
- 10:54
- 10:48
- 10:48
Sıradaki Haber
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz