Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Oğlubey Mahallesi'nde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların da kullandığı olayda 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.
Yaralılar, ambulanslar ve özel otomobille kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri ise mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.
Etiketler: Tokat kavga aile kavgasıSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 23:49
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