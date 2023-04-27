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Türkiye
AA 27.04.2023 21:36

Togg gelin arabası oldu

Bursa'da bir çiftin düğünü için "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası yapıldı. Bursalı bir çiftin Gemlik ilçesindeki düğünü için hazırlanan Togg'un şoförlüğünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı.

Togg gelin arabası oldu
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik ilçesindeki bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'e düğünü için Togg'u gelin arabası yapacağı sözünü verdi.

Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir çiçekçiye Togg'u süsleterek gelin arabası yaptı ve direksiyona geçti.

Konvoy eşliğinde gelin Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik'teki evine giden damat Hüseyin Özdemir ve Aktaş, buradan kornalar eşliğinde düğün salonuna geçti.

Aktaş, gazetecilere, ülkenin gurur kaynaklarından birinin Togg olduğunu söyledi.

Togg gelin arabası oldu

Bakan Varank'ın, çifte gelin arabası için söz verdiğini ve bunu gerçekleştirmenin de kendisine düştüğünü belirten Aktaş, "Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Bursalı Togg'u bir gelin gibi adeta süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur. Bütün halkımızın gıpta ettiği ve bir an evvel sahip olmak için can attığı Togg aracı, inşallah onların evliliğine hayır ve bereket getirir." diye konuştu.

Togg gelin arabası oldu

Damat Özdemir de bunu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Heyecanlarının kat kat arttığını dile getiren Özdemir, "Çok çok mutlu oldum. Rüyaların gerçek olduğu bir günü yaşıyorum. Sağ olsun Bakanımız bu mutluluğu, iyiliği ve güzelliği layık gördü. Togg ülkemizin gururu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Togg gelin arabası oldu

Gelin Habibe Özdemir ise Togg'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Aslında Hüseyin ben ilk Togg'a girdiğimde, 'Kırmızı rengini bize versinler de gelin arabası yapalım.' demişti. Bunun üzerine kırmızı Togg gelin arabası oldu. Rabbim nasip etti." dedi.

Bakan Varank, Aktaş ve çiftle görüntülü konuşma yaparak, evliliğin hayırlı olmasını diledi.

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