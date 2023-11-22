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Türkiye
AA 22.11.2023 00:24

Tır ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tır ile taksinin çarpışması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tır ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. ile Irak uyruklu Eyüp A. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tır ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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