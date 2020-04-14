Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Hatice Kadınlar Derneği tarafından başlatılan ve TİKA'nın destek olduğu proje kapsamında üretilen 20 bin maske, 250 sabun ve 250 dezenfektan bölge halkına ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dernek Başkanı Amila Licina, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınıyla mücadelede topluma katkı sağlamak istediklerini belirterek, "TİKA’nın katkılarıyla maske ve dezenfektan üretiminde gönüllü olduk. Yardımları ve destekleri için Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında, dernek bünyesindeki kadınlar TİKA tarafından sağlanan 5 adet dikiş makinesiyle maske üretirken, yine TİKA tarafından sağlanan malzemelerle sabun ve dezenfektan yapıyor.