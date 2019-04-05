Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. Havacılık tarihinin en büyük taşınma işlemi, saat 03:00'de başladı. Gün içerisinde ara verilen dev operasyon, akşam saatlerinde kaldığı yerden devam etti.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan 2019'da gerçekleştireceği tarihi taşınma öncesinde içerisinde çalışanlarının bulunduğu bir "veda uçuşu" gerçekleştirdi.

Dünya'nın dört bir yanından gelen çalışanların duygularını paylaştığı karelere de yer veren film, İstanbul Havalimanında son buluyor.

3 farklı kriz merkezi oluşturuldu

İstanbul'un ilk göz ağrısı Atatürk Havalimanı'ndaki 47 bin 300 ton malzemenin yeni adresine aktarılması dev bir operasyonla yürütülüyor. Büyük göç, üç ayrı kriz merkezinden takip ediliyor. Özel olarak geliştirilen yazılımla; araçlar, yükler ve trafik anlık olarak gözleniyor.

Ekipmanları taşıyan TIR'lar, sabahın ilk ışıklarında yollardaydı. Uzun yolculuk sonunda İstanbul Havalimanı'na ulaştı. TIR'ların İstanbul Havalimanı'na ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Yolları'na ait boş uçaklar da yeni havalimanına inmeye başladı.

Son sefer Singapur’a

Taşınma süresince, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek.

Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan saat 02.00'den saat 14.00'e kadar, 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak. Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini gerçekleştirecek.

Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY ilk uçuşunu, 6 Nisan saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’ndan Ankara'ya yapacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "#BüyükGöç adım adım takip ediliyor. Taşınma firmamız Arkas'ın geliştirdiği yazılım ile tüm taşıma süreçlerini anlık olarak takip edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçuşlar kademeli olarak artırılacak

İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar da taşınmanın ardından belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.

Havalimanı, müstakil kargo, bakım, onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak.

Taşınma sürecinde trafikte de düzenlemeler yapıldı

Taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbulluların olumsuz etkilenmemesi için de güzergahlarda bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler şöyle:

"Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti bugün saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti bugün saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.

Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde bugün saat 22.00 ile 6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'a kadar gidiş ve geliş yönünde 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek.

Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

Kaynak: TRT Haber