Türkiye
THY'nin Sudan seferleri iptal edildi
05 Haziran 2019 Çarşamba 17:28 - Son Güncelleme 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:33
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.25'te İstanbul Havalimanı'ndan planlanan TK0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile yarın 00.30'da yapılması planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşu, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
Kaynak: AA
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