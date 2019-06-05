Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.25'te İstanbul Havalimanı'ndan planlanan TK0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile yarın 00.30'da yapılması planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşu, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Kaynak: AA