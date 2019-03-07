Dünyanın en iyi uçak içi ikram sunan markaları arasındaki bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıdı.

THY, bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı.

Günde ortalama bin 300 sefer icra eden THY, bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi yaptı.

Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA