Türk Hava Yolları'nın (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, geçen yılın şubat ayında 5,12 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın şubat döneminde yüzde 1,1 artışla 5,17 milyona çıktı. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5 azalırken, dış hatlarda yüzde 6,3 arttı.

Bölgesel sonuçlar incelendiğinde ise yolcu sayısı Orta Doğu'da yüzde 13,9, Avrupa'da yüzde 7,7, Uzak Doğu'da yüzde 4,8 ve Kuzey Amerika'da yüzde 2,6 artış gösterdi.

İki ayda taşınan yolcu sayısı 11 milyona yaklaştı

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 10,81 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,4 artışla 10,85 milyona yükseldi.

Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 4,2 azalış, dış hatlarda yüzde 4,5'lik bir artış yaşandı.

Kaynak: AA